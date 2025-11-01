Κατάλογος Εταιρειών
Captain Fresh
Captain Fresh Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in India στην Captain Fresh ανέρχεται σε ₹1.23M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Captain Fresh. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Captain Fresh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.23M
Επίπεδο
-
Βάση
₹1.23M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Captain Fresh?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Captain Fresh in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹2,085,770. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Captain Fresh για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹1,232,985.

Άλλοι Πόροι