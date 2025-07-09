Captain Fresh Μισθοί

Ο μισθός της Captain Fresh κυμαίνεται από $11,749 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $84,965 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Captain Fresh . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025