Capital One Επικεφαλής Προσωπικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επικεφαλής Προσωπικού in United States στην Capital One ανέρχεται σε $150K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός Capital One Chief of Staff Washington DC Σύνολο ανά έτος $150K Επίπεδο Manager Βάση $136K Stock (/yr) $0 Μπόνους $13.5K Έτη στην εταιρεία 2-4 Έτη Έτη εμπειρίας 11+ Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( USD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33.3 % ΕΤΟΣ 1 33.3 % ΕΤΟΣ 2 33.3 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών Options Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33.3 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

33.3 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 33.30 % ετησίως )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Capital One ?

