  • Μισθοί
  • Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Capital One Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Capital One ανέρχεται σε $90.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capital One. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Capital One
Senior Associate
Dallas
Σύνολο ανά έτος
$90.5K
Επίπεδο
Senior Associate
Βάση
$85K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$5.5K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Capital One, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Capital One φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $170,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capital One για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών είναι $90,500.

