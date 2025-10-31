Κατάλογος Εταιρειών
Capita
Capita Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in United Kingdom στην Capita ανέρχεται σε £92.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capita. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
£92.8K
Επίπεδο
-
Βάση
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Μπόνους
£8.4K
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Capita?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Capita in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £101,949. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capita για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United Kingdom είναι £92,846.

Άλλοι Πόροι