Capita Works
Capita Works Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mexico στην Capita Works κυμαίνεται από MX$402K έως MX$586K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capita Works. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

MX$462K - MX$526K
Mexico
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
MX$402KMX$462KMX$526KMX$586K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Μηχανικός Λογισμικού υποβολές στην Capita Works για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Capita Works?

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Capita Works in Mexico φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή MXMX$11,182,890. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capita Works για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Mexico είναι MXMX$7,676,393.

