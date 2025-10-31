Κατάλογος Εταιρειών
Capella Space
Capella Space Επιχειρηματική Ανάπτυξη Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States στην Capella Space κυμαίνεται από $145K έως $197K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Capella Space. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$155K - $187K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$145K$155K$187K$197K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Capella Space?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματική Ανάπτυξη στην Capella Space in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $197,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Capella Space για τον ρόλο Επιχειρηματική Ανάπτυξη in United States είναι $144,500.

Άλλοι Πόροι