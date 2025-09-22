Κατάλογος Εταιρειών
Canoo Χρηματοοικονομικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States στην Canoo κυμαίνεται από $143K έως $196K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Canoo. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$155K - $184K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$143K$155K$184K$196K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Canoo, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Χρηματοοικονομικός Αναλυτής at Canoo in United States sits at a yearly total compensation of $195,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canoo for the Χρηματοοικονομικός Αναλυτής role in United States is $142,800.

