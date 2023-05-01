Κατάλογος Εταιρειών
Canadian Solar
Canadian Solar Μισθοί

Ο μισθός της Canadian Solar κυμαίνεται από $68,241 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Νομικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Canadian Solar. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$81.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$68.2K
Νομικός
$299K

Μηχανολόγος Μηχανικός
$134K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Canadian Solar είναι Νομικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $298,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Canadian Solar είναι $107,963.

