Canadian National Railway
Canadian National Railway Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Canadian National Railway κυμαίνεται από CA$202K έως CA$286K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Canadian National Railway. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$229K - CA$271K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$202KCA$229KCA$271KCA$286K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

CA$226K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Canadian National Railway?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Canadian National Railway φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$286,171. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Canadian National Railway για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι CA$201,564.

