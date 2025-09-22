Κατάλογος Εταιρειών
Canadian National Railway
Canadian National Railway Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Canada στην Canadian National Railway ανέρχεται σε CA$137K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Canadian National Railway. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Canadian National Railway
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$137K
Επίπεδο
L7
Βάση
CA$121K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$15.7K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Canadian National Railway?

CA$226K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Canadian National Railway in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$141,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Canadian National Railway για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Canada είναι CA$136,975.

