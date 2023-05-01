Canada Drives Μισθοί

Το εύρος μισθών της Canada Drives κυμαίνεται από $79,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $109,828 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Canada Drives . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025