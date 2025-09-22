Κατάλογος Εταιρειών
Canaccord Genuity
  • Μισθοί
  • Επενδυτικός Τραπεζίτης

  • Όλοι οι Μισθοί Επενδυτικός Τραπεζίτης

Canaccord Genuity Επενδυτικός Τραπεζίτης Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επενδυτικός Τραπεζίτης in United States στην Canaccord Genuity ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Canaccord Genuity. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Σύνολο ανά έτος
$180K
Επίπεδο
2
Βάση
$90K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$90K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Canaccord Genuity?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Canaccord Genuity in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $245,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Canaccord Genuity για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in United States είναι $200,000.

