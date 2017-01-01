Κατάλογος Εταιρειών
Camp K12
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες γνώσεις
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Camp K12 που μπορεί να είναι χρήσιμο για άλλους (π.χ. συμβουλές συνέντευξης, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα κλπ).
    • Σχετικά με

    Camp K12 is a global online school that provides coding courses, app development, and creative technology camps for students aged 6-18, aiming to make technology engaging and accessible.

    campk12.com
    Ιστότοπος
    570
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $100M-$250M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στα Εισερχόμενά σας

    Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Camp K12

    Σχετικές Εταιρείες

    • Databricks
    • PayPal
    • Google
    • SoFi
    • Dropbox
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι