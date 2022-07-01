Cambridge Mobile Telematics Μισθοί

Ο μισθός της Cambridge Mobile Telematics κυμαίνεται από $136,315 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $245,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cambridge Mobile Telematics . Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025