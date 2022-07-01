Κατάλογος Εταιρειών
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Μισθοί

Ο μισθός της Cambridge Mobile Telematics κυμαίνεται από $136,315 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $245,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cambridge Mobile Telematics. Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $208K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $158K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $245K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$136K
Συχνές Ερωτήσεις

Die bestbezahlte Position bei Cambridge Mobile Telematics ist Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $245,000.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cambridge Mobile Telematics beträgt $158,000.

