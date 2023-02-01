Κατάλογος Εταιρειών
Cambridge Associates
Cambridge Associates Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cambridge Associates κυμαίνεται από $62,088 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $201,070 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Cambridge Associates. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$201K
Αναλυτής Δεδομένων
$80.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$134K

Οικονομικός Αναλυτής
$62.1K
Μηχανικός Λογισμικού
$86.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Cambridge Associates είναι ο Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $201,070. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Cambridge Associates είναι $86,832.

