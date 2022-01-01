Cambium Learning Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cambium Learning Group κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $159,120 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Cambium Learning Group . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025