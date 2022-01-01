Κατάλογος Εταιρειών
Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cambium Learning Group κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $159,120 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Cambium Learning Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $146K
Επιστήμονας Δεδομένων
$111K
Ανθρώπινοι Πόροι
$50.3K

Διευθυντής Προϊόντος
$159K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$121K
Τεχνικός Συγγραφέας
$63.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Den högst betalande rollen som rapporterats på Cambium Learning Group är Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $159,120. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Cambium Learning Group är $115,545.

Άλλοι Πόροι