Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Cambia Health Solutions κυμαίνεται από $74,157 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $274,365 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cambia Health Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $112K
Λογιστής
$137K
Αναλογιστής
$137K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$74.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$83.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$122K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$274K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cambia Health Solutions είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $274,365. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cambia Health Solutions είναι $122,385.

