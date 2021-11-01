Cambia Health Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Cambia Health Solutions κυμαίνεται από $74,157 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $274,365 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cambia Health Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025