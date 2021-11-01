Κατάλογος Εταιρειών
Calix Μισθοί

Το εύρος μισθών της Calix κυμαίνεται από $75,891 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $271,460 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Calix. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $75.9K
Επικεφαλής Επιτελείου
$78.8K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$192K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$186K
Διευθυντής Προϊόντος
$122K
Μηχανικός Πωλήσεων
$121K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$271K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$176K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Calix είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $271,460. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Calix είναι $149,138.

Άλλοι Πόροι