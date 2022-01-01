Μπάιτντανς Μισθοί

Ο μισθός της ByteDance κυμαίνεται από $16,519 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $1,207,230 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Μπάιτντανς. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025
Μηχανικός iOS
Μηχανικός Κινητού Λογισμικού
Μηχανικός Frontend Λογισμικού
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Backend Λογισμικού
Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού
Μηχανικός Δικτύων
Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού
Μηχανικός Ασφάλειας Λογισμικού
Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων
Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας
Υποστηρικτής Προγραμματιστών
Ερευνητής Επιστήμονας
20%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
30%
ΕΤΟΣ 4
Στην ByteDance, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (7.50% τριμηνιαία)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
35%
ΕΤΟΣ 4
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
