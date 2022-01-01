Κατάλογος Εταιρειών
ByteDance
Μπάιτντανς Μισθοί

Ο μισθός της ByteDance κυμαίνεται από $16,519 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $1,207,230 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Μπάιτντανς. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

ByteDance logo
Μηχανικός Λογισμικού
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Μηχανικός iOS

Μηχανικός Κινητού Λογισμικού

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Δικτύων

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Μηχανικός Ασφάλειας Λογισμικού

Μηχανικός Αξιοπιστίας Συστημάτων

Μηχανικός Λογισμικού Εικονικής Πραγματικότητας

Υποστηρικτής Προγραμματιστών

Ερευνητής Επιστήμονας

Διευθυντής Προϊόντος
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Μάρκετινγκ
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντος

Επιστήμονας Δεδομένων
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Σχεδιαστής Προϊόντος
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Σχεδιαστής Διεπαφής Χρήστη

Πωλήσεις
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Υπεύθυνος Λογαριασμού

Διευθυντής Λογαριασμού

Στελέχωση Προσωπικού
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Εντοπιστής Ταλέντων

Στελεχολόγος Ηγετικών Θέσεων

Τεχνικός Στελεχολόγος

Διευθυντής Προγραμμάτων
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
3-1 $584K
3-2 $794K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Ανθρώπινο Δυναμικό
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Αναλυτής Δεδομένων
1-2 $125K
2-1 $163K
Διευθυντής Έργων
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
2-1 $167K
2-2 $208K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
Median $235K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Median $165K
Εμπιστοσύνη και Ασφάλεια
Median $118K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
2-2 $237K
3-1 $296K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $409K
Διευθυντής Συνεργατών
Median $205K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $150K
Μηχανικός Υλικού
Median $350K
Νομικά
Median $127K

Νομικός Σύμβουλος

Σύμβουλος Διοίκησης
Median $200K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $89.9K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $74.1K
Λειτουργίες Εσόδων
Median $120K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $278K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Ασφάλειας Νέφους

Λογιστής
$16.5K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$49.8K
Επικεφαλής Προσωπικού
$247K
Διαφημιστικός Συντάκτης
$63.3K
Εταιρική Ανάπτυξη
$233K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.5K
Επιτυχία Πελατών
$73.8K
Γραφίστας
$48.3K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$286K
Οπτικός Μηχανικός
$387K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$385K
Κανονιστικές Υποθέσεις
$108K
Μηχανικός Πωλήσεων
$65.3K
Τεχνικός Συγγραφέας
$129K
Συνολικές Αμοιβές
$304K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$91.9K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

20%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

30%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ByteDance, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 30% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (7.50% τριμηνιαία)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

35%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ByteDance, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 15% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (15.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 35% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (35.00% ετησίως)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ByteDance, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

12 month cliff and vests quarterly.

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην ByteDance είναι Μηχανικός Λογισμικού at the 4-1 level με ετήσια συνολική αμοιβή $1,207,230. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ByteDance είναι $209,525.

