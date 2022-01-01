Μπάιτντανς Μισθοί

Ο μισθός της ByteDance κυμαίνεται από $16,519 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $1,207,230 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Μπάιτντανς . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025