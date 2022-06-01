Κατάλογος Εταιρειών
Bynder
Bynder Μισθοί

Ο μισθός της Bynder κυμαίνεται από $56,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $158,308 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bynder. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $70.7K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $56K
Επιστήμονας Δεδομένων
$72K

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$64.7K
Μάρκετινγκ
$66.9K
Διαχειριστής Προϊόντος
$158K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$130K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Bynder είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $158,308. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bynder είναι $70,728.

Άλλοι Πόροι