Bynder Μισθοί

Ο μισθός της Bynder κυμαίνεται από $56,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $158,308 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bynder . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025