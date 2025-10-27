Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Byjus Future School κυμαίνεται από ₹842K έως ₹1.2M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Byjus Future School. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹965K - ₹1.13M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹842K₹965K₹1.13M₹1.2M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Byjus Future School in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,200,963. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Byjus Future School για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹841,700.

