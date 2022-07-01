Bybit Μισθοί

Ο μισθός της Bybit κυμαίνεται από $29,850 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $131,829 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bybit . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025