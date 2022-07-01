Κατάλογος Εταιρειών
Bybit
Bybit Μισθοί

Ο μισθός της Bybit κυμαίνεται από $29,850 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $131,829 για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bybit. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Αναλυτής Δεδομένων
Median $118K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$132K

Μάρκετινγκ
$73.9K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$50.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$111K
Διαχειριστής Προϊόντος
$67.9K
Πωλήσεις
$29.9K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Bybit είναι Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $131,829. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bybit είναι $91,900.

