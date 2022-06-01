BWX Technologies Μισθοί

Ο μισθός της BWX Technologies κυμαίνεται από $84,660 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $155,876 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BWX Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025