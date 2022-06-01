Κατάλογος Εταιρειών
BWX Technologies
BWX Technologies Μισθοί

Ο μισθός της BWX Technologies κυμαίνεται από $84,660 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $155,876 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BWX Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Μηχανολόγος Μηχανικός
$84.7K
Διευθυντής Έργων
$156K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BWX Technologies είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $155,876. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BWX Technologies είναι $120,268.

