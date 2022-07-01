Κατάλογος Εταιρειών
b.well Connected Health
b.well Connected Health Μισθοί

Ο μισθός της b.well Connected Health κυμαίνεται από $170,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της b.well Connected Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/21/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $170K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$179K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην b.well Connected Health είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην b.well Connected Health είναι $174,550.

