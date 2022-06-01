Κατάλογος Εταιρειών
Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Μισθοί

Ο μισθός της Burns & McDonnell κυμαίνεται από $9,278 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πολιτικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $231,761 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Burns & McDonnell. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Median $111K
Μηχανικός Υλικού
Median $144K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $74K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $110K
Διαχειριστής Έργων
Median $210K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$129K
Πολιτικός Μηχανικός
$9.3K
Μηχανικός Ελέγχου
$95.8K
Βιομηχανικός Σχεδιαστής
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Σύμβουλος Διοίκησης
$99.5K
Μηχανικός MEP
$131K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$119K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$232K
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con mayor remuneración reportado en Burns & McDonnell es Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,761. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Burns & McDonnell es $115,100.

