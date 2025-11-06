Κατάλογος Εταιρειών
Bucketplace
Bucketplace Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Seoul Capital Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Seoul Capital Area στην Bucketplace ανέρχεται σε ₩97.59M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bucketplace. Τελευταία ενημέρωση: 11/6/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Σύνολο ανά έτος
₩97.59M
Επίπεδο
L4
Βάση
₩92.94M
Stock (/yr)
₩0
Μπόνους
₩4.65M
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bucketplace?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Bucketplace in Seoul Capital Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₩144,498,817. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bucketplace για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Seoul Capital Area είναι ₩101,044,529.

