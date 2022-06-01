Κατάλογος Εταιρειών
BTC
BTC Μισθοί

Το εύρος μισθών της BTC κυμαίνεται από $21,710 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $84,356 για Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BTC. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$50.1K
Μηχανικός Πωλήσεων
$84.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$21.7K

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BTC είναι ο Μηχανικός Πωλήσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $84,356. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BTC είναι $50,065.

