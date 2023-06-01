Κατάλογος Εταιρειών
Brio
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Brio που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Ιστότοπος
    2010
    Έτος Ίδρυσης
    126
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Brio

    Σχετικές Εταιρείες

    • Pinterest
    • Netflix
    • Roblox
    • Flipkart
    • Snap
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι