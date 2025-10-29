Κατάλογος Εταιρειών
Brinker International
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Προϊόντος

Brinker International Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Brinker International κυμαίνεται από $131K έως $183K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Brinker International. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$140K - $165K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$131K$140K$165K$183K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Προϊόντος υποβολές στην Brinker International για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Brinker International?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Brinker International in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $182,520. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Brinker International για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in United States είναι $131,040.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Brinker International

Σχετικές Εταιρείες

  • Microsoft
  • Lyft
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Flipkart
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι