Bright Money
Bright Money Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru στην Bright Money ανέρχεται σε ₹1.99M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bright Money. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.99M
Επίπεδο
SDE 1
Βάση
₹1.99M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bright Money?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Bright Money in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,188,455. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bright Money για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Bengaluru είναι ₹1,751,248.

Άλλοι Πόροι