Bright Money
Bright Money Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Bengaluru στην Bright Money κυμαίνεται από ₹894K έως ₹1.27M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bright Money. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.02M - ₹1.2M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹894K₹1.02M₹1.2M₹1.27M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bright Money?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Bright Money in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,268,968. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bright Money για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Bengaluru είναι ₹893,795.

