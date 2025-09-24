Κατάλογος Εταιρειών
Bright Money
Bright Money Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in India στην Bright Money κυμαίνεται από ₹904K έως ₹1.28M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bright Money. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.03M - ₹1.22M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹904K₹1.03M₹1.22M₹1.28M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Μηχανολόγος Μηχανικός υποβολές στην Bright Money για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bright Money?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Bright Money in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,283,387. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bright Money για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in India είναι ₹903,951.

