Breuninger
Κορυφαίες Πληροφορίες
    • Σχετικά

    Breuninger is a fashion and lifestyle company with 1500+ designer brands. They provide a diverse range of products like fashion, beauty, shoes, accessories, sportswear, and home decor.

    breuninger.com
    Ιστότοπος
    1881
    Έτος Ίδρυσης
    1,500
    Αριθμός Εργαζομένων
    $250M-$500M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

