Brandquad Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Brandquad κυμαίνεται από $51K έως $69.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Brandquad. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$54.6K - $66K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$51K$54.6K$66K$69.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μηχανικός Λογισμικού sa Brandquad in United States ay may taunang kabuuang bayad na $69,600. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Brandquad para sa Μηχανικός Λογισμικού role in United States ay $51,000.

Άλλοι Πόροι