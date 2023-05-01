Bowery Farming Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bowery Farming κυμαίνεται από $137,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $298,500 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bowery Farming . Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025