Bowery Farming Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bowery Farming κυμαίνεται από $137,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $298,500 για Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bowery Farming. Τελευταία ενημέρωση: 8/20/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $155K
Επιστήμονας Δεδομένων
$299K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$138K

Διευθυντής Προϊόντος
$188K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Bowery Farming is Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bowery Farming is $171,580.

