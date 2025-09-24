Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Bosch Global ανέρχεται σε $192K ανά year για SL1. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $192K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
