Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

SL1

Επίπεδα στην Bosch Global

Σύγκριση Επιπέδων
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Εμφάνιση 6 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
€127,319
Βασικός Μισθός
€101,313
Χορήγηση Μετοχών ()
€1,596
Μπόνους
€8,622
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
