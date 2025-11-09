Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

EG15

Επίπεδα στην Bosch Global

Σύγκριση Επιπέδων
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
    4. Εμφάνιση 6 Περισσότερων Επιπέδων
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
BGN 47,527
Βασικός Μισθός
BGN 76,866
Χορήγηση Μετοχών ()
BGN 0
Μπόνους
BGN 4,595
Block logo
+BGN 99.4K
Robinhood logo
+BGN 153K
Stripe logo
+BGN 34.3K
Datadog logo
+BGN 60K
Verily logo
+BGN 37.7K
Don't get lowballed
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Έχετε κάποια ερώτηση; Ρωτήστε την κοινότητα.

Επισκεφθείτε την κοινότητα του Levels.fyi για να έρθετε σε επαφή με εργαζόμενους από διαφορετικές εταιρείες, να πάρετε συμβουλές καριέρας και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε Τώρα!

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bosch Global

Σχετικές Εταιρείες

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι