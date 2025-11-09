Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Μηχανικός Λογισμικού Επίπεδο

EG12

Επίπεδα στην Bosch Global

Σύγκριση Επιπέδων
  1. EG12
  2. EG13
  3. EG14
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
TRY 18,133
Βασικός Μισθός
TRY 734,205
Χορήγηση Μετοχών ()
TRY 0
Μπόνους
TRY 0
+TRY 2.35M
+TRY 3.6M
+TRY 810K
+TRY 1.42M
+TRY 891K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Άλλοι Πόροι