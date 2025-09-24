Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Germany στην Bosch Global κυμαίνεται από €67.6K ανά year για EG12 έως €76.8K ανά year για SL4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €88.8K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
EG12
€67.6K
€65.1K
€0
€2.4K
EG13
€77.7K
€69.1K
€0
€8.6K
EG14
€83.7K
€80.9K
€0
€2.8K
EG15
€90.5K
€89.3K
€0
€1.2K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου