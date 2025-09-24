Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Research Scientist in United States στην Bosch Global ανέρχεται σε $145K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Σύνολο ανά έτος
$145K
Επίπεδο
E3
Βάση
$134K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$11K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
0 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι