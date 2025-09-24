Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Bosch Global Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προγραμμάτων in Austria στην Bosch Global κυμαίνεται από €111K έως €161K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€126K - €146K
Austria
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€111K€126K€146K€161K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

€142K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προγραμμάτων στην Bosch Global in Austria φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €160,656. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Διαχειριστής Προγραμμάτων in Austria είναι €110,704.

