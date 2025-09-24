Κατάλογος Εταιρειών
Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Germany στην Bosch Global κυμαίνεται από €100K ανά year για EG15 έως €94.7K ανά year για EG16. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Germany ανέρχεται σε €107K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.4K
€0
€4.7K
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Bosch Global in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €132,044. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Germany είναι €102,543.

