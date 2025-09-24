Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Bosch Global ανέρχεται σε $102K ανά year.

Μέσος Μισθός
Bosch Global
Mechanical Engineer
Lancaster, PA
Σύνολο ανά έτος
$102K
Επίπεδο
E3
Βάση
$102K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
10 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

$160K

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Μηχανολόγος Μηχανικός در Bosch Global in United States برابر کل دستمزد سالانه $135,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Bosch Global برای نقش Μηχανολόγος Μηχανικός in United States برابر $102,000 است.

