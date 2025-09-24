Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
  • Μισθοί
  • Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)

Bosch Global Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Bosch Global ανέρχεται σε €88.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Σύνολο ανά έτος
€88.3K
Επίπεδο
hidden
Βάση
€88.3K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
5-10 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) sa Bosch Global ay may taunang kabuuang bayad na €125,067. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) role ay €88,332.

