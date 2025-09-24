Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ανθρώπινοι Πόροι in India στην Bosch Global ανέρχεται σε ₹605K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹605K
Επίπεδο
Management Apprenctice
Βάση
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

₹13.98M

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Ανθρώπινοι Πόροι at Bosch Global in India sits at a yearly total compensation of ₹2,018,030. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Ανθρώπινοι Πόροι role in India is ₹605,173.

Άλλοι Πόροι