Η μέση συνολική αποζημίωση Γραφικός Σχεδιαστής in Australia στην Bosch Global κυμαίνεται από A$39K έως A$55.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

A$44.7K - A$52.3K
Australia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
A$39KA$44.7KA$52.3KA$55.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Γραφικός Σχεδιαστής στην Bosch Global in Australia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή A$55,681. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Γραφικός Σχεδιαστής in Australia είναι A$39,025.

Άλλοι Πόροι