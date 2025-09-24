Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Bosch Global Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in Germany στην Bosch Global ανέρχεται σε €111K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Σύνολο ανά έτος
€111K
Επίπεδο
SL1
Βάση
€111K
Stock (/yr)
€0
Μπόνους
€0
Έτη στην εταιρεία
12 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στην Bosch Global in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €136,372. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων in Germany είναι €111,359.

