Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Δεδομένων

Bosch Global Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Δεδομένων in Singapore στην Bosch Global ανέρχεται σε SGD 81.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Σύνολο ανά έτος
SGD 81.3K
Επίπεδο
L2
Βάση
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Μπόνους
SGD 10.2K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

SGD 210K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αναλυτής Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αναλυτής Δεδομένων at Bosch Global in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 83,695. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Αναλυτής Δεδομένων role in Singapore is SGD 81,314.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bosch Global

Σχετικές Εταιρείες

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι